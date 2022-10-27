Москва, , 13:25 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2023–2025 годы, который предусматривает увеличение размера материнского капитала в 2023 году, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Госдума

С 2022 года материнский капитал индексируется с 1 февраля на величину не прогнозной, а фактической инфляции предыдущего года.

Согласно документу, размер маткапитала определен исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в 2023 году — 12,4%, в 2024 году — 5,5%, в 2025 году — 4,0%.

В 2023 году он составит 589 569 рублей, при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 31 декабря 2019 года включительно, а также в случае рождения или усыновления первого ребенка начиная с 1 января 2020 года в 2024 году — 621 995 рублей, в 2025 году — 646 875 рублей.

Маткапитал на второго ребёнка в 2023 году, а также третьего и последующих при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникало, составит 779 094 рубля, в 2024 году — 821 944 рубля, в 2025 году 854 822 рубля.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума увеличивает размер пенсий по старости с 2023 года

Читайте развитие сюжета: Госдума поддержала проект бюджета ФОМС на 2023–2025 годы