Алжир, , 13:29 — REGNUM Алжирская государственная энергетическая компания Sonatrach планирует увеличить поставки энергоносителей на мировой рынок. Об этом сообщает El-Bilad со ссылкой на заявление компании, опубликованное в четверг, 27 октября.

Алжир Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что программа расширения включает в себя ряд проектов. В частности, Sonatrach заключила соглашение с итальянской фирмой Technimont на строительство терминала по производству сжиженного газа.

Также компания планирует запустить два пилотных проекта по производству водорода. Сообщается, что предприятия будут запущены в 2023 и 2024 годах на юге страны.