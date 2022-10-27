Москва, , 13:33 — REGNUM Лидеру киевского режима В. Зеленскому очень хочется запустить ядерное противостояние в мире. Киев может шантажировать Запад ради получения финансовой помощи, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 27 октября на брифинге.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По её словам, Зеленскому «очень хочется начать, конечно, ядерное противостояние». Россия призывает Запад повлиять на Киев, чтобы там отказались от авантюры с возможным применением «грязной бомбы» и ядерного шантажа.

«Очень может быть, что вот этот ядерный шантаж используется киевским режимом в том числе для получения от Запада всё большей финансовой и военной помощи», — предположила дипломат.

Финансовую помощь киевские лидеры хотят в том числе для себя, так как многое сразу оседает на их счетах. При этом они защищают не людей, а самих себя, то есть лишь увеличивают разрушения на подконтрольной Киеву территории.

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