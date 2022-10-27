Москва, 27 октября, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Лидеру киевского режима В. Зеленскому очень хочется запустить ядерное противостояние в мире. Киев может шантажировать Запад ради получения финансовой помощи, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 27 октября на брифинге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

По её словам, Зеленскому «очень хочется начать, конечно, ядерное противостояние». Россия призывает Запад повлиять на Киев, чтобы там отказались от авантюры с возможным применением «грязной бомбы» и ядерного шантажа.

«Очень может быть, что вот этот ядерный шантаж используется киевским режимом в том числе для получения от Запада всё большей финансовой и военной помощи», — предположила дипломат.

Финансовую помощь киевские лидеры хотят в том числе для себя, так как многое сразу оседает на их счетах. При этом они защищают не людей, а самих себя, то есть лишь увеличивают разрушения на подконтрольной Киеву территории.

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