Москва, 27 октября 2022, 13:24 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2023–2025 годы, который предусматривает увеличение размера пенсий по старости неработающим пенсионерам, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.
Согласно документу, размер пенсии по старости неработающим пенсионерам составит в 2023 году 21 862 рублей. Соотношение среднегодового размера страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров с ПМП составит: в 2023 году — 159,7%, в 2024 году — 158,4%, в 2025 году - 156,2%.
Кроме того, с 1 января 2023 года стоимость одного пенсионного коэффициента для определения размера страховой пенсии составит 123,77 рубля с 1 января 2024 года — 129,46 рублей.
Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации на 4,8% устанавливается с 1 января 2023 года в сумме 7 567 рублей 34 копейки.
Читайте ранее в этом сюжете: Госдума поддержала проект бюджета Соцфонда РФ на 2023–2025 годы
Читайте развитие сюжета: Госдума увеличивает материнский капитал в 2023 году до 589,5 тыс. рублей