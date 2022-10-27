Москва, , 13:24 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2023–2025 годы, который предусматривает увеличение размера пенсий по старости неработающим пенсионерам, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Госдума

Согласно документу, размер пенсии по старости неработающим пенсионерам составит в 2023 году 21 862 рублей. Соотношение среднегодового размера страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров с ПМП составит: в 2023 году — 159,7%, в 2024 году — 158,4%, в 2025 году - 156,2%.

Кроме того, с 1 января 2023 года стоимость одного пенсионного коэффициента для определения размера страховой пенсии составит 123,77 рубля с 1 января 2024 года — 129,46 рублей.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации на 4,8% устанавливается с 1 января 2023 года в сумме 7 567 рублей 34 копейки.

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