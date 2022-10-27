Москва, 27 октября, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не передавал специального послания Владимиру Зеленскому. Об этом 27 октября сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он рассказал, что Путин не передавал Зеленскому специального послания через президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Песков пояснил, что в ходе переговоров с лидером африканской страны российский лидер проинформировал о ходе переговоров Москвы и Киева, от которых режим впоследствии отказался.

Ранее президент Гвинеи-Бисау на пресс-конференции в Киеве сказал Зеленскому, что привёз от него послание от Путина.

«Вчера я был в России, встречался с президентом Путиным, который попросил меня передать вам послание, поговорить с вами. Он мне сказал, что готов к переговорам с президентом Зеленским», — сказал Эмбало.