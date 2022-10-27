Москва, , 13:23 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2023–2025 годы, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Госдума

Отметим, что Госдума впервые принимает проект бюджета Соцфонда, который начнёт работу с 1 января 2023 года.

Доходы Социального фонда в 2023 году составят 13,7 трлн рублей, доходы в 2024 году прогнозируемый общий объем доходов бюджета предусматривается на 2024 год в сумме 14,49 трлн рублей и на 2025 год в сумме 15,42 трлн рублей.

Расходы в 2023 году составят более 13,5 трлн рублей, из них на выплату пенсий Фонд направит свыше 9,5 трлн рублей, на поддержку семей с детьми — свыше 1,9 трлн рублей, на выплату больничных, пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком — порядка 840 млрд рублей, страховые выплаты в связи с несчастными случаями на производстве и обеспечение предупредительных мер — порядка 130 млрд рублей, на ежемесячные денежные выплаты льготных категориям граждан — порядка 500 млрд. Общий объем расходов бюджета фонда на 2024 год предусмотрен в сумме 14,3 трлн рублей и на 2025 год в сумме 14,97 трлн рублей.

Замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев отметил, что считает создание объединённого фонда оправданным, так как оно позволяет гражданам получать абсолютное большинство социальных выплат через одно окно.

«Это также дать возможность повысить целый ряд выплат и пособий. Например, превышается придельная оплата больничного листа. Если раньше она фиксировалась на одной планке, то сейчас в течение ближайших трёх лет эта предельная сумма, которая выплачивается по больничному лист, вырастет в 1,5 раза», — сказал парламентарий.

По его словам, необходимые средства для реализации всех целей в Фонде заложены.

Замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева отметила, что на собственные расходы объединённого фонда расходы будут увеличиваться.

«Нам с вами обещали, что освободившиеся дворцы Пенсионного фонда будут переданы социально-медицинским учреждениям, но мы видим, что на строительство и реконструкцию 6 новых зданий территориальных управлений предусмотрено расходов на сумму 1,4 млрд рублей. То есть по всем статьям у нас идёт увеличение», — сказала депутат.

Увеличение расходов на содержание аппарата фонда обратил внимание и депутат Алексей Куринный (КПРФ).

«Несмотря на то, что нам пытаются говорить о этом законе как о неком бухгалтерском документе, безусловно, это отражение политики государства и свидетельство полного провала пенсионной реформы», — уверен парламентарий.

«С неиндексацией пенсий работающим пенсионерам мы боремся, но это не вина бюджета. Даже если деньги туда заложить, предусмотреть финансирование, это сделать будет невозможно потому что действует постоянная норма в 400-м законе о стразовых пенсиях, которая гласит, что работающие пенсионеры получают пенсии без учета индексации», — отметил замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

Лидер СРЗП Сергей Миронов заявил, что фракция не будет поддерживать проект бюджета фонда.

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