Иваново, 27 октября 2022, 13:22 — REGNUM Выявить и наказать виновных в организации мобилизационных облав в Ивановской области потребовал губернатор Станислав Воскресенский в беседе с военным комиссаром Иванова Максимом Ткачуком 27 октября.
Видеофрагмент встречи опубликован изданием Ivanovonews. Глава региона сообщил, что к нему поступают жалобы, в том числе из Иваново, о том, что ведутся облавы и недопустимые действия.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ивановской области разразился скандал вокруг методов мобилизации, применяемых в областном центре. Жители жаловались, что мужчин полицейские и представители военкоматов останавливают прямо на улицах, у магазинов, на остановках общественного транспорта, и выписывают повестки на месте. История получила федеральный резонанс — с заявлениями о незаконности подобных действий уже выступили сенатор Андрей Клишас и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Отметим, что сообщения об облавах в Иваново жители публиковали и на странице главы региона в соцсетях.
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