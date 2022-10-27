Иваново, 27 октября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Выявить и наказать виновных в организации мобилизационных облав в Ивановской области потребовал губернатор Станислав Воскресенский в беседе с военным комиссаром Иванова Максимом Ткачуком 27 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Станислав Воскресенский

Видеофрагмент встречи опубликован изданием Ivanovonews. Глава региона сообщил, что к нему поступают жалобы, в том числе из Иваново, о том, что ведутся облавы и недопустимые действия.

«Я могу сказать вам: это недопустимо. Просто недопустимо. Исходите из того, что сказал министр обороны. Речь идет о частичной мобилизации — не более одного процента от запаса. Работать надо спокойно, планомерно. Более того, все нарушения надо выявить и всех виновных наказать, кто такое допустил», — сказал Воскресенский.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ивановской области разразился скандал вокруг методов мобилизации, применяемых в областном центре. Жители жаловались, что мужчин полицейские и представители военкоматов останавливают прямо на улицах, у магазинов, на остановках общественного транспорта, и выписывают повестки на месте. История получила федеральный резонанс — с заявлениями о незаконности подобных действий уже выступили сенатор Андрей Клишас и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Отметим, что сообщения об облавах в Иваново жители публиковали и на странице главы региона в соцсетях.