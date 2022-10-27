Минск, 27 октября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что одевается исключительно в одежду белорусского производства. Об этом 27 октября он сказал на совещании о развитии лёгкой промышленности.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Это беда, когда наши люди, пусть их меньше стало, но бегут в магазин и глаза у них горят при виде какой-то импортной продукции. Как будто мы не можем сшить свою продукцию!» — сказал Лукашенко.

На встрече присутствовали вице-премьер Пётр Пархомчик, глава концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина, председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов и председатель Национального статкомитета Инна Медведева.

По словам Лукашенко, все участники совещания, включая его самого, одеты в белорусскую одежду.

«Я могу, пожалуйста, предъявить. Я тоже одеваюсь исключительно в одежду нашего производства», — сказал он.

Также во время встречи он обратил внимание на вопросы насыщения внутреннего рынка и импортозамещения. Также он поинтересовался, как идёт расширение географии поставок продукции лёгкой промышленности.