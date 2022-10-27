Чебоксары, 27 октября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В Калининском районе Чебоксар при пожаре в многоэтажном доме один человек погиб, троим жителям понадобилась помощь врачей. Об этом сообщает управление МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Возгорание произошло вечером 26 октября в одном из домов по улице Гоголя в Чебоксарах. По данным спасателей, причиной пожара стала неосторожность при курении.

«К прибытию спасателей в жилище находились четыре человека — женщина и трое мужчин. Один из них, 1971 года рождения, погиб. Трём пострадавшим оказана медицинская помощь», — говорят в ведомстве.

В управлении добавляют, что за последние сутки спасатели потушили четыре пожара в Чебоксарах. В том числе эвакуировали девятерых жильцов при ликвидации возгорания в подъезде многоквартирного дома на улице Мичмана Павлова.

Как сообщало ИА REGNUM , 21 октября 2022 года в Чебоксарах произошёл пожар в школе № 7, которая находится на ремонте. По данному факту проводится прокурорская проверка.

Подробнее: Прокуратура назвала причину пожара в чебоксарской школе