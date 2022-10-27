Песков: Киев отказался от переговоров с Россией по указу США
Москва, 27 октября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Киев отказался от переговоров с Москвой по указу Вашингтона. Об этом сегодня, 27 октября, завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
По словам представителя Кремля, это совершенно очевидно.
«Ранее президент РФ подчеркнул, что нежелание Киева вести переговоры и отказ от уже согласованных пониманий произошёл явно по указу США», — пояснил Песков.
ИА REGNUM сообщало, позиция России по возможности проведения переговоров с Киевом не изменилась, заявлял Дмитрий Песков.
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