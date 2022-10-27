Платон Беседин, 27 октября 2022, 15:32 — REGNUM 28 октября — день памяти Корнея Ивановича Чуковского, писателя, строки которого вписаны в русский национальный код. Он прожил долгую, насыщенную, непростую жизнь, умерев в возрасте 87 лет. В этом году 31 марта Россия отметила юбилей Чуковского — 140 лет.
«Откуда? — От верблюда!» — говорим мы и даже не всегда знаем первоисточник. «Что вам надо? — Шоколада». «Кто говорит? — Слон!» Перекидываться фразами из Чуковского можно до бесконечности. Их знает каждый. В том и фокус: произведения Чуковского связывают между собой поколения. Дают один язык, один понятийный аппарат. Терпеть не могу слово «скрепа», но, да, Чуковский — наша национальная скрепа. Ок, как и Пушкин, даёт нам понимание того, что мы говорим на одном языке, что мы из одной страны, что мы связаны одним культурным кодом.
Опять же, неслучайно ставлю два имени рядом — Чуковский и Пушкин. Строки Корнея Ивановича родители читают детям в самые первые дни их жизни. «Федорино горе», «Муха-цокотуха», «Крокодил». А после приходит гений Александра Сергеевича — и дети учат уже другие строки, к слову, пришедшие к Пушкину в Севастополе, на Фиоленте: «У Лукоморья дуб зелёный…» Всё это подобно программе, заклинанию, формирующим нас, делающим частью одного целого.
И такое положение, такой статус Чуковского абсолютно заслужены. Корней Иванович вообще удивительно универсален. Он — связующее звено не только между поколениями, но и между культурами.
Неслучайно он перевёл на русский язык Оскара Уайльда, Марка Твена, Редьярда Киплинга, Роберта Льюиса Стивенсона. И вместе с тем Чуковский блестяще умел переносить лучшие западные образцы на русскую почву, заниматься, позволю себе такой образ, культурной селекцией. Тот же «Доктор Айболит» — это вариация «Истории доктора Дулиттла» британца Хью Лофтинга, но кто сейчас вспомнит об этом? Образец того, как надо заимствовать — не копировать, не «передирать», а адаптировать, делать своим.
При этом Чуковский напитан и пропитан великой русской поэзией. Как иной человек на 80 процентов из воды, так Корней Иванович на 80 процентов состоял из стихов. Это позволяло ему создавать произведения, понятные и через 20, и через 30, и через 100 лет. Чуковский всегда современен и всегда своевременен. Он, несомненно, новатор, великолепно разбиравшийся в детской психологии, и в его работах вы сможете отыскать едва ли не все жанры мировой литературы — от романа воспитания до приключенческого или плутовского романа. Чуковский работал с детьми и для детей. Во многом потому, что понимал: повлиять на взрослых уже невозможно. Это было именно что воспитание человека. Не нового человека, как у Горького, а просто Человека, вне социальных и политических рамок.
И да, прекрасно, что и сегодня детям читают произведения Чуковского, но как так получилось, что в этом ряду почти не появилось нового, свежего? И в каком состоянии пребывает сегодня детская литература? Это, на самом деле, тема для отдельной передачи — и я обязательно её сделаю; и как писатель, и как отец. Потому что невозможно и отчасти даже неправильно читать детям исключительно классику. Необходимы и новые сюжеты, и новые персонажи. И такие авторы есть. Однако сколь много порочного, мерзкого затесалось в детскую литературу! Сколь ловко через неё растлевают детей, превращая в биороботов «нового дивного мира». И, к слову, в данном контексте произведения Чуковского — отчасти эталон, с которым можно сравнивать другие тексты.
Однако нельзя — ни в коем разе! — воспринимать Корнея Ивановича исключительно как автора детских произведений. Он и сам, ещё в 1923 году, размышляет об этом с некоторым сожалением: «Я написал двенадцать книг, и никто на них никакого внимания. Но стоило мне однажды написать шутя «Крокодила», и я сделался знаменитым писателем». Чуковский — прежде всего тот, кто строит храм русского языка и служит там. Ему принадлежат такие строки: «Человек, не испытавший горячего увлечения литературой, поэзией, музыкой, живописью, не прошедший через эту эмоциональную выучку, навсегда останется душевным уродом, как бы ни преуспевал он в науке и технике».
Написаны они в книге «Живой как жизнь», год издания 1962-й. Так — «живой как жизнь» — Гоголь охарактеризовал русский язык. Вот и в своей работе Чуковский пишет о русском языке во всём его многообразии и проявлениях. Этот блестящий лингвистический труд, обязательный к прочтению всем, кто работает со словом, читается как ода, как любовное признание русскому языку. Невозможно представить, чтобы лингвистика была столь темпераментна! И вспоминаешь этот труд всякий раз, когда слушаешь наших господ чиновников, изобрётших, как пишет сам Чуковский, специальные словесные штампы и канцеляриты для той специфической формы обмана, которая и называется втиранием очков. Я никогда не мог понять, пишет Чуковский, почему у одних такой язык называется дубовым, а у других — суконным: ведь этим они оскорбляют и дуб, и сукно.
Крайне важен Чуковский и для школы русского перевода. Он действовал тут и как практик, и как теоретик. В 1936 году Чуковский занимался теорией художественного перевода, после чего написал книгу «Искусство перевода». В послевоенном переиздании она получила название «Высокое искусство». Этот труд обязателен для ознакомления всем переводчикам и редакторам. Это при том, что английский язык Чуковский учил сам. По легенде, в детстве он мечтал побывать в Австралии, потому и принялся за изучение английского языка. И стал образцовым переводчиком.
Вообще, знаете, у нас очень любят истории о так называемых self-made men — то есть о людях, которые сделали себя сами. Беда в том, что в качестве оных нам подсовывают весьма сомнительных персонажей. Да и в качестве мотивации предлагают советы от неадекватных коучей и психологов. А меж тем перед нашими глазами уникальный пример — Корней Иванович Чуковский. Вот уж кто точно сделал себя сам!
Он был незаконнорождённым ребёнком. Крестьянка забеременела от еврейского помещика. Вместе они не могли быть ни при каких обстоятельствах. Уже с детства Чуковский тяжело трудился, сменив массу работ. Пока не стал выдающимся литератором, чья литературная карьера продлилась целых 62 года, и каждый день он работал. Вся жизнь Чуковского — наглядная иллюстрация известной фразы: «Терпение и труд всё перетрут». Вот уж кто точно сделал себя сам и показал, насколько важны упорство и труд. Кстати, сам Чуковский писал: «Я не слишком высокого мнения о своём таланте, но я грамотен, настойчив и работящ». Чем вам не секрет успеха?
Чуковскому принадлежит и ещё одна фраза — она написана о смерти: «Умирать вовсе не так страшно, как думают. Я изучил методику умирания, знаю, что говорят и делают умирающие и что делается после их похорон, — писал Корней Иванович. — В 1970 году Люша будет говорить: это было еще при деде, в квартиру к тому времени вторгнется куча вещей, но, скажем, лампа останется. И появятся некрологи в «Литгазете» и в «Неделе». А в 1975 году вдруг откроют, что я был ничтожный, сильно раздутый писатель (как оно и есть на самом деле) — и меня поставят на полочку».
Умер Чуковский в 1969 году, пережив трёх своих детей и оставшись в истории прежде всего как великий детский поэт. Его книги пережили многое и, видимо, переживут ещё больше. Такова цена бессмертия, достигнутого настойчивостью и трудолюбием.