Горно-Алтайск, , 13:20 — REGNUM Трое мобилизованных жителей Республики Алтай вернулись домой из пункта сбора пополнения. Об этом рассказал пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов со ссылкой на данные военкомата, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Проводы мобилизованных в Республике Алтай Правительство Республики Алтай

В первом случае причиной стало поступление с 31 октября на очно-заочную форму обучения с 31 октября 2022 года, во втором — призывная комиссия выявила у мужчины заболевание.

«Помимо этого, из пункта сбора вернулся житель региона, который сначала изъявил желание добровольно отправиться в пункт сбора мобилизационного пополнения, но позже решил воспользоваться отсрочкой, предоставляемой мужчинам, у которых на иждивении трое и более детей в возрасте до 16 лет», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Кош-Агачского района пожаловались на нарушения при формировании списков мобилизованных. Военком республики Олег Денисенко отреагировал на это, отметив, что призыв осуществлялся по закону.