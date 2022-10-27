Петропавловск-Камчатский, 27 октября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. На Камчатке 27 октября во время тушения пожара в частном двухэтажном доме в Елизовском районе были обнаружены два трупа. Проводится процессуальная проверка обстоятельств гибели супругов, сообщили в краевом СУ СКР.

Пожар

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Погибшей женщине был 81 год, мужчине — 75 лет.

Следователи пытаются выяснить причину возгорания, для этого будет проведено экспертное исследование. Также сотрудники СУ СКР осмотрели место пожара и опросили очевидцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ГУ МЧС по Иркутской области 27 октября известило о серьёзном пожаре в Железногорске-Илимском с гибелью двух человек.