Донецк, , 13:17 — REGNUM Вооружённые бандеровские формирования обстреляли Киевский район Донецка и Шахтёрск. Об этом 27 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Уточняется, что два обстрела Киевского района Донецка со стороны боевиков ВСУ были зафиксированы в 12:55 (совпадает с мск) и во время них по городу было выпущено два раза по три снаряда калибра 155 мм.

Также указывается, что в 12:52 бандеровцы выпустили три ракеты из американских реактивных систем залпового огня HIMARS по Шахтёрску.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что дополнительные меры поддержки для жителей приграничных районов будут действовать в Курской области.