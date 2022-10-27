Москва, , 13:10 — REGNUM Заявления Варшавы о том, что Советский Союз не освобождал Польшу от фашистов, являются чудовищной ложью. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

В беседе с журналистами Песков прокомментировал заявления Варшавы о том, что СССР не освобождал Польшу от фашистских захватчиков. По словам пресс-секретаря, эти слова — чудовищная ложь. Их произносят, чтобы оболванить молодое поколение поляков.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 27 октября, в Польше одновременно сносят сразу четыре памятника советским солдатам.