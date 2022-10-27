Кудрово, Ленинградская область, 27 октября 2022, 13:30 — REGNUM Власти Ленинградской области воспользуются сервитутом для того чтобы использовать земли, принадлежащие компании «ИКЕА», при строительстве подъезда к транспортно-пересадочному узлу (ТПУ) «Кудрово» в одноимённом городе Ленобласти. Об этом сообщил 27 октября на заседании правительства региона председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Денис Седов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Проект ТПУ «Кудрово»
Проект ТПУ «Кудрово»
Lenobl.ru

В настоящий момент ведутся подготовительные работы по реализации строительства подъезда к ТПУ «Кудрово», который в будущем позволит разгрузить транспортный поток из Кудрово, где только по официальным данным проживает более 41,1 тыс. человек. Кроме того, эта дорога увеличит пропускную способность улицы Центральная в сторону Санкт-Петербурга через автомобильную дорогу Р-21 «Кола» на кольцевую автомобильную дорогу (КАД) и в сторону Ленинградской области.

Однако власти региона, после начала специальной военной операции (СВО), столкнулись с проблемой — ТПУ затрагивает земельные участки комплекса «Мега Дыбенко». До февраля 2022 года подразумевалось, что Ленобласть выкупит у Ingka Centres (управляет торговыми центрами «МЕГА», в которые входят магазины «ИКЕА») эти земли за 440 млн рублей (около 7 млн долларов США).

«Считаю, что данная процедура невозможна к исполнению, так как данная коммерческая структура принадлежит к нидерландской компании, а Нидерланды, в указах президента РФ, считаются недружественной страной. Выплаты данной компании, наверное, пойдут не туда, совершенно не тем лицам, которые работают и планируют работать на территории России», — пояснил чиновник и предложил заключить сервитут (ограниченное право пользования чужой вещью в земельных отношениях, — прим. ред.).

Вместе с тем Седов указал, что эта процедура на сегодняшний день «сильно заформализована». Заключить сервитут для государственных нужд регион сможет лишь в конце ноября текущего года.

«Здесь задействованы два муниципальных образования — Заневское сельское поселение и Свердловское городское поселение. Заневское быстро отреагировало на нашу просьбу и выдало сервитут, а в Свердловском предварительно получен отказ, получение сервитута затягивается. Мной и ГКУ «Автодор» принято решение, чтобы подрядчик вышел на работы, однако охрана «МЕГА» начала чинить препятствия и не давать развернуть строительный городок на территории данного объекта <…> Мы не затрагиваем собственность «ИКЕА», мы её не отнимаем», — заверил чиновник и попросил губернатора Ленобласти Александра Дрозденко дать поручение комитетам по дорожному хозяйству и правового обеспечения проработать упрощенную процедуру выделения сервитутов на государственные нужды.

На что глава региона указал, что в свое время у Ленобласти было заключено соглашение с компанией Ingka, которая была заинтересована в строительстве подъезда к ТПУ. Кроме того, в компании обещали софинансировать строительство подъезда и оказать помощь в продолжении всех необходимых работ, связанных с земельными участками.

«Условие о том, что мы должны выкупать участки, хотя сам подъезд в том числе необходим для последующего развития всего комплекса «МЕГА», уже ставит под сомнение нашу необходимость выплаты компенсации, потому что это вне первоначальных рамок договоренностей. Второе — есть законные способы изъятия земельных участков для прохождения инженерных сетей, коммуникаций и дорог, это наложение публичного сервитута», — указал Александр Дрозденко и поручил администрации Свердловского поселения в течение трех дней решить вопрос с выдачей ограничительного права.

Напомним, в 2022 году власти Ленобласти заключили государственный контракт (ГК) с АО «АБЗ — Дорстрой». Стоимость ТПУ «Кудрово» составляет 7,156 млрд рублей, а строительства объекта по ГК — 4,933 млрд рублей. Для этого власти Ленобласти получили инфраструктурный бюджетный кредит (ИБК) на 4 млрд рублей. Срок реализации проекта определен до 2027 года.

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