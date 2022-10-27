Кудрово, Ленинградская область, , 13:30 — REGNUM Власти Ленинградской области воспользуются сервитутом для того чтобы использовать земли, принадлежащие компании «ИКЕА», при строительстве подъезда к транспортно-пересадочному узлу (ТПУ) «Кудрово» в одноимённом городе Ленобласти. Об этом сообщил 27 октября на заседании правительства региона председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Денис Седов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Проект ТПУ «Кудрово» Lenobl.ru

В настоящий момент ведутся подготовительные работы по реализации строительства подъезда к ТПУ «Кудрово», который в будущем позволит разгрузить транспортный поток из Кудрово, где только по официальным данным проживает более 41,1 тыс. человек. Кроме того, эта дорога увеличит пропускную способность улицы Центральная в сторону Санкт-Петербурга через автомобильную дорогу Р-21 «Кола» на кольцевую автомобильную дорогу (КАД) и в сторону Ленинградской области.

Однако власти региона, после начала специальной военной операции (СВО), столкнулись с проблемой — ТПУ затрагивает земельные участки комплекса «Мега Дыбенко». До февраля 2022 года подразумевалось, что Ленобласть выкупит у Ingka Centres (управляет торговыми центрами «МЕГА», в которые входят магазины «ИКЕА») эти земли за 440 млн рублей (около 7 млн долларов США).

«Считаю, что данная процедура невозможна к исполнению, так как данная коммерческая структура принадлежит к нидерландской компании, а Нидерланды, в указах президента РФ, считаются недружественной страной. Выплаты данной компании, наверное, пойдут не туда, совершенно не тем лицам, которые работают и планируют работать на территории России», — пояснил чиновник и предложил заключить сервитут (ограниченное право пользования чужой вещью в земельных отношениях, — прим. ред.).

Вместе с тем Седов указал, что эта процедура на сегодняшний день «сильно заформализована». Заключить сервитут для государственных нужд регион сможет лишь в конце ноября текущего года.

«Здесь задействованы два муниципальных образования — Заневское сельское поселение и Свердловское городское поселение. Заневское быстро отреагировало на нашу просьбу и выдало сервитут, а в Свердловском предварительно получен отказ, получение сервитута затягивается. Мной и ГКУ «Автодор» принято решение, чтобы подрядчик вышел на работы, однако охрана «МЕГА» начала чинить препятствия и не давать развернуть строительный городок на территории данного объекта <…> Мы не затрагиваем собственность «ИКЕА», мы её не отнимаем», — заверил чиновник и попросил губернатора Ленобласти Александра Дрозденко дать поручение комитетам по дорожному хозяйству и правового обеспечения проработать упрощенную процедуру выделения сервитутов на государственные нужды.

На что глава региона указал, что в свое время у Ленобласти было заключено соглашение с компанией Ingka, которая была заинтересована в строительстве подъезда к ТПУ. Кроме того, в компании обещали софинансировать строительство подъезда и оказать помощь в продолжении всех необходимых работ, связанных с земельными участками.

«Условие о том, что мы должны выкупать участки, хотя сам подъезд в том числе необходим для последующего развития всего комплекса «МЕГА», уже ставит под сомнение нашу необходимость выплаты компенсации, потому что это вне первоначальных рамок договоренностей. Второе — есть законные способы изъятия земельных участков для прохождения инженерных сетей, коммуникаций и дорог, это наложение публичного сервитута», — указал Александр Дрозденко и поручил администрации Свердловского поселения в течение трех дней решить вопрос с выдачей ограничительного права.

Напомним, в 2022 году власти Ленобласти заключили государственный контракт (ГК) с АО «АБЗ — Дорстрой». Стоимость ТПУ «Кудрово» составляет 7,156 млрд рублей, а строительства объекта по ГК — 4,933 млрд рублей. Для этого власти Ленобласти получили инфраструктурный бюджетный кредит (ИБК) на 4 млрд рублей. Срок реализации проекта определен до 2027 года.

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