Москва, 27 октября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Бывший сотрудник аппарата Белого дома не открывает каких-то тайн насчёт планов США на Крым и Чёрное море — они по положению на начало 2010-х годов были очевидны не только президенту России, отметил 27 октября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя заявление экс-сотрудника Белого дома о разрушении планов США на Крым.

Марина Каширская, ИА REGNUM Крым

Как сообщалось, российский лидер Владимир Путин смог предотвратить планы США лишить Россию выхода к Чёрному и Средиземному морям, заявил экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс.

«Вполне вероятная потеря нашей страной Севастополя как военно-морской базы была на тот момент лишь малой частью грозившей нам беды; готовилось массированное освоение Крыма и прилегающих областей бывшей УССР блоком НАТО.

Тем не менее защита интересов нашей страны на данном направлении, да и не только на нём, была вялой. В этом смысле произошедший в Киеве в начале 2014 года государственный переворот стал катализатором жизненно необходимого для нас «взбадривания».

Борьба за Чёрное море, однако, продолжается и главное впереди. Уже сегодня, по итогам завершающегося этапа СВО, позиции России на черноморском побережье существенно упрочились: сухопутный доступ в Крым дорогого стоит.

Теперь нам нужны Николаев и Одесса, соединение с Приднестровьем. Только в этом случае Россия получит возможность необходимого нам контроля за Северным и Восточным Причерноморьем, сбалансирует натовское присутствие в Западном Причерноморье.

Для удержания полного контроля над этой частью Чёрного моря необходимо также существенно усилить Черноморский флот», — высказал своё мнение Михаил Демурин.

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