Бриджтаун, , 13:26 — REGNUM Барбадосская певица Рианна (Робин Рианна Фенти) выпустит новый сингл под названием Lift Me Up 28 октября. Об этом сообщил портал Andscape.

Рианна Цитата из интервью для GQ

Композиция станет саундтреком к предстоящему кинокомиксу «Чёрная пантера: Ваканда навсегда». Стоит отметить, что Lift Me Up также будет первым сольным треком исполнительницы за последние шесть лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рианна и рэпер A$AP Rocky впервые появились на публике после рождения сына в мае 2022 года. Пара посетила премьерный показ кинокомикса «Чёрная пантера: Ваканда навсегда», удивив присутствующих схожими нарядами.

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