Париж, 27 октября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен осуждает «глубоко несправедливую» пенсионную реформу, передает BFM TV.

European Parliament Марин Ле Пен

Марин Ле Пен не согласна с пенсионной реформой, озвученной президентом Эммануэлем Макроном.

«Уход на пенсию в 64 или 65 лет не является ни полезным, ни желательным. Это глубоко несправедливо. Эммануэль Макрон, под давлением Брюсселя, объявляет, что хочет постепенно внедрять его с этого лета. Французы могут рассчитывать на то, что мы выступим против этого», — написала Марин Ле Пен в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможность выхода на пенсию жителей страны в 64 года вместо 65 лет.

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