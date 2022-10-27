Москва, , 13:16 — REGNUM Президент России Владимир Путин не передавал специального послания лидеру киевского режима В. Зеленскому через президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил 27 октября журналистам.

Дмитрий Песков Василий Иванов © ИА REGNUM

По его словам, коллега российского президента из африканского государства изъявил желание донести позицию Путина до киевского режима. Эмбало объяснил, что у него будут контакты с Киевом.

«Какого-то специфического послания в данном случае нет, и об этом речи не шло», — ответил Песков на вопрос о передаче послания.

Представитель Кремля добавил, что Путин проинформировал президента Гвинеи-Бисау о ходе переговоров Москвы и Киева, от продолжения которых киевская сторона затем отказалась. Отказ произошёл с подачи США.

Россия готова обеспечивать свои интересы за столом переговоров с Киевом, но та сторона этого не желает, заявил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, бисаусский президент заявил в ходе визита в Киев, что Путин попросил его сообщить Зеленскому о своей готовности к переговорам.

Читайте также: Президент Гвинеи-Бисау заявил о готовности Путина к переговорам с Киевом