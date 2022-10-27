Москва, 27 октября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не передавал специального послания лидеру киевского режима В. Зеленскому через президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил 27 октября журналистам.

Василий Иванов ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, коллега российского президента из африканского государства изъявил желание донести позицию Путина до киевского режима. Эмбало объяснил, что у него будут контакты с Киевом.

«Какого-то специфического послания в данном случае нет, и об этом речи не шло», — ответил Песков на вопрос о передаче послания.

Представитель Кремля добавил, что Путин проинформировал президента Гвинеи-Бисау о ходе переговоров Москвы и Киева, от продолжения которых киевская сторона затем отказалась. Отказ произошёл с подачи США.

Россия готова обеспечивать свои интересы за столом переговоров с Киевом, но та сторона этого не желает, заявил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, бисаусский президент заявил в ходе визита в Киев, что Путин попросил его сообщить Зеленскому о своей готовности к переговорам.

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