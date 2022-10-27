Алапаевск, Свердловская область, 27 октября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В Свердловской области девять человек предстанут перед судом по обвинению в незаконном обороте спиртосодержащей продукции. После употребления суррогатного алкоголя погибли пять свердловчан и четыре югорчанина, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Следствие установило, что обвиняемые в период с 2020 по 2021 год на территории Свердловской области и Югры хранили перевозили и продавали алкогольную продукцию, содержащую метиловый спирт. Из-за употребления такого алкоголя пострадали 14 человек, девять из которых скончались.

Уголовное дело направлено в Алапаевский городской суд.