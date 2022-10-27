Махачкала, , 13:08 — REGNUM На Каспии будет создан туристический кластер. Разработка его проекта уже ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. Реализация проекта может дать до 50 млрд рублей инвестиций. Об этом сообщил в ходе поездки в Дагестан 26 октября министр экономического развития Максим Решетников.

Дербентский район Дагестана Пресс-служба «Кавказ. РФ»

«Это ключевой проект для развития туристической отрасли региона, работаем над ним по поручению президента. Планируется, что вдоль побережья Каспийского моря будут построены отели и вся необходимая инфраструктура. На сегодняшний день разработали дорожную карту, приступаем к формированию концепции. Управляющая компания особой экономической зоны создаст для бизнеса инженерные сети, за регионом — земельные вопросы и поиск инвесторов. Проект может дать около 50 млрд инвестиций» , — приводит слова министра пресс-служба компании «Кавказ. РФ».

Власти Дагестана рассчитывают, что новая особая экономическая зона туристско-рекреационного типа послужит толчком к экономическому развитию Дагестана.

Как отметил глава республики Сергей Меликов, инвесторы получат в ОЭЗ хорошие льготы, в том числе освобождение от уплаты налогов на имущество и землю, кроме того, на территории зоны будут созданы инженерная инфраструктура, сети энергоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и дорожная сеть, что будет способствовать развитию туристской инфраструктуры.

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