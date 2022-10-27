Москва, , 13:08 — REGNUM В КПРФ согласны с мнением Счётной палаты РФ о том, что запланированное на 2023 год резкое увеличение базы исчисления стразовых взносов приведёт к снижению пенсионных баллов у части граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября, об этом заявил депутат Алексей Куринный.

Алексей Куринный Duma.gov.ru

«Счётная палата отмечает, и это абсолютно правильно, что применение повышающего коэффициента для граждан приведёт к уменьшению формируемых ими пенсионных прав на 11,3%. Ну или по-русски оно приведёт к уменьшению пенсий. А для части граждан, они просто не смогут сформировать даже минимум для назначения страховой пенсии по старости, который составляет сегодня 30 баллов и, соответсвенно, страховую пенсию вообще не получат», — сказал парламентарий при обсуждении проекта бюджета Социального фонда РФ.

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