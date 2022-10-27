Курск, , 13:06 — REGNUM Дополнительные меры поддержки для жителей приграничных районов будут действовать в Курской области. Соответствующее предложение главы региона поддержала Курская областная дума на заседании 27 октября, сообщил в соцсетях губернатор Роман Старовойт.

Роман Старовойт Дарья Антонова © ИА REGNUM

Теперь жители Беловского, Глушковского, Кореневского, Рыльского, Суджанского и Хомутовского районов смогут получить единый социальный проездной билет и адресную социальной помощь в газификации. Также новые меры поддержки предусматривают право на внеочередное медицинское обслуживание и реабилитацию, дети смогут получать на бесплатные путёвки в оздоровительные санатории и лагеря.

Кроме того, жители приграничных регионов, имеющие трудовой стад в 20 лет (для женщин) и 25 лет (для мужчин), могут претендовать на получение статуса«Ветеран труда Курской области». Для этого они должны работать во время проведения СВО, иметь удостоверение почётного жителя приграничья. Порядок получения званий будет разработан правительством Курской области отдельно, уточнил губернатор.