Эр-Рияд, 27 октября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз подписал указ об освобождении граждан Пакистана, содержащихся в саудовских тюрьмах. Об этом 27 октября сообщает WAS со ссылкой на министерство внутренних дел Саудовской Аравии.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

По последним данным, речь идёт о шести гражданах Пакистана, обвиняемых в оскорблениях и нападении на женщину вблизи мечети Пророка в Мекке.

Как отмечается, указ о помиловании был подписан по просьбе премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, который ранее посетил Саудовскую Аравию с официальным визитом.