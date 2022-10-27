Чебоксары, 27 октября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В Чувашии расширяются полномочия региональной власти и органов местного самоуправления при принятии решения об ограничении транспортного движения на дорогах. Соответствующее решение принято 27 октября на сессии Госсовета республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дороги

Изменения вносятся в закон «Об основаниях временного ограничения или прекращения движения транспортных средств на автомобильных дорогах». В новой редакции закона расширяются полномочия органов власти в части условий введения временных ограничений или прекращение движения на дорогах регионального, межмуниципального и местного значения.

Глава минтранса Чувашии Владимир Осипов пояснил, что данные ограничения могут вводиться в отношении транспортных средств определённых видов (типов), категорий, экологического класса, наполненности пассажирами, а также в зависимости от определённых дней и времени суток.

«В случае принятия решения о введении временных ограничений или прекращения движения транспортных средств в целях обеспечения эффективности организации дорожного движения […] обязаны [уполномоченные органы власти] осуществить компенсационные мероприятия (повышение качества работы маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа, открытие новых маршрутов регулярных перевозок или увеличение провозных возможностей действующих маршрутов регулярных перевозок, организация парковок (парковочных мест), развитие инфраструктуры в целях обеспечения движения велосипедистов, иные подобные мероприятия), направленные на повышение качества транспортного обслуживания населения», — отмечается в проекте закона.

Глава профильного комитета Игорь Моляков («СР — Патриоты — За правду») пояснил, что данное решение обретает особую актуальность в связи со строительством федеральной скоростной трассы М-12 и используемых для подвоза стройматериалов местных дорог.

Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии под строительство платной трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань задействовано 227 км региональных и местных дорог, по которым фуры везут строительные материалы. По данным властей, после завершения стройки в республике должны восстановить 170 км разрушенных дорог.