Санкт-Петербург, 27 октября, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Плату за парковку с 1 ноября 2022 года начнут взимать на 153 улицах Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, в дополнение к целиком ставшими платными улицам Центрального района. ИА REGNUM напоминает о расширении зоны платной парковки в Северной столице.

Елена Молчанова ИА REGNUM Паркомат

Осенью 2022 году Центральный район Санкт-Петербурга стал полностью платным для тех, кто решит припарковать автомобиль дольше, чем на 15 минут в период с 8 утра до 20 часов. На очереди у комитета по транспорту стоит Адмиралтейский район. Еще до конца 2022 года он также станет полностью платным для парковки. В дальнейшем на очереди — Василеостровский и Петроградский районы. Открывать платные парковки там будут с 2023 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге до 7-10% сократилось число тех, кто игнорирует оплату парковок, в результате чего доходы города о платного парковочного пространства растут. Стоимость парковки для легкового автомобиля пока составляет 100 рублей в час, за неоплату парковки начисляется штраф в размере 3000 рублей.