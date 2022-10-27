Бильбао, Испания, , 13:04 — REGNUM Фильм режиссёра Дмитрия Ефимовича «Батя» в жанре драматической комедии получил приз фестиваля веб-сериалов Bilbao Seriesland (Бильбао, Испания). Об этом 27 октября сообщает ТАСС.

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Отмечается, что картина была представлена на конкурс в виде нарезки из полутораминутных скетчей, она победила в номинации «Лучший сценарий». Фестиваль Bilbao Seriesland проходил с 14 по 22 октября 2022 года.

Напомним, премьера ленты «Батя» состоялась 23 февраля 2021-го, в виде сериала она была показана на телеканале ТНТ 24 мая 2021-го. Сюжет фильма рассказывает о мужчине, который едет с семьёй на юбилей к отцу, обладающему весьма сложным характером. По ходу повествования герой, выросший в 90-е, вспоминает, как проходил процесс его воспитания. Главные роли в картине исполнили Владимир Вдовиченков и Станислав Старовойтов.

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