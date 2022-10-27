Донецк, 27 октября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа киевские боевики в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми до 50 человек личного состава. Об этом 21 апреля сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Уточняется, что военнослужащие ДНР вместе с военными Вооруженных Сил РФ за сутки уничтожили: одну 152-мм гаубицу «Мста-Б», три танка (Т-72Б и два Т-64БВ), 11 единиц бронированной и автомобильной техники, а также пять беспилотников киевских боевиков.

«Потери в живой силе противника составили до 50 человек», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские нацисты подвергли город Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР) артиллерийскому обстрелу.