Астана, 27 октября 2022, 13:02 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и прибывший в Астану председатель Совета Европы Шарль Мишель 27 октября обсудили сотрудничество Казахстана и Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Оксиды редкоземельных элементов. По часовой стрелке от центрального первого празеодим, церий, лантан, неодим, самарий, гадолиний
Оксиды редкоземельных элементов. По часовой стрелке от центрального первого празеодим, церий, лантан, неодим, самарий, гадолиний

«Были затронуты вопросы сотрудничества в области критических сырьевых материалов (КСМ), в особенности, редкоземельных металлов. Стороны подтвердили готовность развивать стратегическое партнёрство в сфере КСМ», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Токаев и Мишель приветствовали предстоящее подписание меморандума о стратегическом партнёрстве для создания цепочек производства сырья, аккумуляторов и «зелёного» водорода. Кроме того, стороны обсудили негативное воздействие антироссийских санкций на третьи страны.

Напомним, экс-министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов в ноябре 2021 года во время переговоров в Вашингтоне обсуждал возможность сотрудничества между странами в области добычи и переработки редкоземельных металлов в РК.

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