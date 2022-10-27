Астана, , 13:02 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и прибывший в Астану председатель Совета Европы Шарль Мишель 27 октября обсудили сотрудничество Казахстана и Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Оксиды редкоземельных элементов. По часовой стрелке от центрального первого празеодим, церий, лантан, неодим, самарий, гадолиний

«Были затронуты вопросы сотрудничества в области критических сырьевых материалов (КСМ), в особенности, редкоземельных металлов. Стороны подтвердили готовность развивать стратегическое партнёрство в сфере КСМ», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Токаев и Мишель приветствовали предстоящее подписание меморандума о стратегическом партнёрстве для создания цепочек производства сырья, аккумуляторов и «зелёного» водорода. Кроме того, стороны обсудили негативное воздействие антироссийских санкций на третьи страны.

Напомним, экс-министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов в ноябре 2021 года во время переговоров в Вашингтоне обсуждал возможность сотрудничества между странами в области добычи и переработки редкоземельных металлов в РК.

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