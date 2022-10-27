Кабул, 27 октября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Притеснениям женщин в Афганистане должен быть положен конец, заявил глава министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока Мохаммад Халид Ханафи, сообщает Afghanistan International.

United Nations Афганские женщины

На встрече со специальным представителем Генерального секретаря ООН по Афганистану министр правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сказал: «Мы сторонники того, чтобы голос притесняемых был услышан и притеснение женщин было прекращено».

В сообщении министерства приводятся слова бывшего временного президента Киргизии Розы Отунбаевой. Она заявила, что обратилась с просьбой о сотрудничестве с афганскими женщинами в университетах.

Ханафи сказал Отунбаевой: «Мы хотим властвовать над сердцами людей, а не над их телесной оболочкой».

На вопрос о притеснениях женщин министр заявил, что Афганистан является самой опасной страной для женщин и девочек, имея в виду недавнее нападение на образовательный центр «Кадж».

Халид Ханафи, выступающий против образования девочек, добавил, что правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должно должным образом следовать положениям ислама, обеспечивать образование в его рамках и не допускать тлетворного влияния.

За время пребывания талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) у власти министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока ввело различные ограничения в отношении афганских женщин и девочек.

Офис Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA) пока не прокомментировала эту встречу.

Ханафи заявил спецпредставителю Генерального секретаря, что и Киргизия, и Афганистан прошли через «период угнетения», и поэтому Отунбаева может хорошо представить себе ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, Хизер Барр, заместитель директора Human Rights Watch, заявила на заседании комитета Европарламента по международным отношениям, что международное сообщество должно поддержать афганских женщин и девочек и наложить санкции на лидеров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Она подчеркнула, что ни в одной стране мира женщины и девушки не лишены права на образование, работу и передвижение.

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