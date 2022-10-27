Уфа, 27 октября, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Перспективы сотрудничества между Башкирией и Таджикистаном обсудил премьер-министр правительства БашкирииАндрей Назаров на встрече с генконсулом Таджикистана в УфеТемуром Рахимовым. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба министерства внешнеэкономических связей Башкирии.

Таджикистан и Россия

По словам Назарова, сегодняшние российско-таджикистанские связи являются примером настоящего стратегического партнерства и союзничества, прочным фундаментом для конструктивных отношений между Башкирией и Таджикистаном.

«Башкирия и Таджикистан — надежные торгово-инвестиционные партнеры. В прошлом году взаимный товарооборот увеличился на 6,5% и превысил 31 млн долларов. При этом мы не ограничиваемся достигнутыми результатами. Башкирия готова предложить реализацию проектов, которые будут максимально интересны представителям таджикистанского бизнес-сообщества», — приводит пресс-служба слова премьер-министра правительства региона.

Генеральный консул Таджикистана в Уфе выказал надежду на то, что эта встреча позволит выявить новые направления для дальнейшего сотрудничества между Башкирией и Таджикистаном в горно-рудной промышленности, сфере энергетики, производстве стройматериалов, туризме, пищевой промышленности, сельском хозяйстве.

«Более 1600 студентов из Таджикистана обучаются в вузах вашей Башкирии, что свидетельствует о наличии всех предпосылок для расширения сотрудничества в сфере образования и обмене научным потенциалом между республиками. Мы заинтересованы в развитии контактов между научными, творческими и спортивными учреждениями. Сегодня с министром культуры Башкортостана обсудили вопросы Дней культуры Таджикистана в Российской Федерации, в том числе в Уфе. С оптимизмом смотрим в углублении связей с вами и готовы поддержать любые начинания», — заявил он.

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