Бейрут, 27 октября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Президент Ливана Мишель Аун официально одобрил проект демаркации морских границ с Израилем, разработанный при участии посредников из США. Об этом сообщает Al-Mayadeen.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливан

По данным журналистов, президент Ливана принял в четверг, 27 октября, спецпосланника США Амоса Хохштейна.

Как заявил в интервью изданию вице-спикер парламента Ливана, уполномоченный по ведению переговоров о демаркации Элиас Бу Сааб, Хохштейн передал окончательный вариант проекта о демаркации, который был подписан президентом Ливана.

Ранее премьер-министр Израиля Яир Лапид официально заявил журналистам, что ливанская сторона признала израильские границы, согласившись на проект о демаркации, переданный американскими посредниками.