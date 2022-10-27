Москва, , 12:55 — REGNUM Сегодня, 27 октября, по состоянию на 12:25 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,6%, до 61,38 рубля. Евро теряет 0,36%, отступая до 61,67 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Евро

«Американская валюта продолжает слабеть. Рост дефицита торгового баланса США и плохие данные по рынку жилья укрепляют инвесторов в надеждах на то, что на своем заседании на следующей неделе ФРС повысит ставку меньше, чем на 0,75 процентного пункта, как предполагалось ранее.

Во всяком случае, канадский ЦБ накануне ограничился повышением всего на 0,5 процентного пункта. Сегодня рынок ждет решения по ставке от Евроцентробанка.

Ожидается повышение на 0,75 процентного пункта, но в целом от регулятора ждут смягчения политики на будущее, поскольку риски развития рецессии весьма велики.

Российскую валюту поддерживает завершающийся 28 октября налоговый период и хорошая динамика сырьевых цен. Но завтра возможна коррекция», — полагает эксперт.

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