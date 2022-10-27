Карачаевск, Карачаево-Черкесия, , 12:53 — REGNUM В Карачаево-Черкесии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали двое детей. На месте происшествия скончалась восьмилетняя девочка, в больницу с травмами доставлен семилетний мальчик. По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Велосипед

Инцидент произошел днем 25 октября на улице Ленина в городе Карачаевске. Находившаяся за рулем автомобиля «Тойота Ленд Крузер Прадо» 48-летняя жительница аула Сары-Тюз сбила детей, проезжавших по пешеходному переходу на велосипеде.

Прокуратура взяла ход расследования уголовного дела под контроль, уточнили в надзорном ведомстве.