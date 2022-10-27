Пекин, , 12:52 — REGNUM Против двойных стандартов США в вопросе Тайваня выступают власти Китая, любая попытка помешать воссоединению острова с КНР обречена на провал. Об этом 27 октября заявил на брифинге официальный представитель китайского министерства обороны Тань Кэфэй.

Армия Китая Avvenire.it

Как отметил Тань Кэфэй, в последнее время США непрерывно принимают связанные с Тайванем законопроекты, подрывающих суверенитет Китая, часть статей из которых направлены на укрепление американских военных связей с Тайбэем и на поддержку сил «самообороны» Тайваня.

При этом официальный представитель минобороны КНР подчеркнул, что такие действия Вашингтона являются грубым вмешательством во внутренние дела Китая, а также нарушением трех совместных китайско-американских коммюнике, нарушая политические обязательства США перед Пекином в этом вопросе.

Также он указал, что США ранее применяли военную силу для защиты единства ипрекрасно понимают, что «расколотая семья не продержится долго», однако постоянно нарушают свои обещания и ведут себя так, как будто им всё дозволено.

«Это типичный образец двойных стандартов, мы решительно выступаем против этого и уже сделали США строгое представление», — сказал Тань Кэфэй.

«Тайвань — это китайский Тайвань. Урегулирование тайваньского вопроса — личное дело китайского народа, и решать его должны сами китайцы. Мы призываем американскую сторону прекратить играть с огнем в тайваньском вопросе. Народно-освободительная армия Китая всегда была мощной силой, обеспечивающей защиту государственного суверенитета и территориальной целостности, и любая попытка помешать полному воссоединению Китая непременно провалится», — также добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что будущее мира в данный момент частично зависит от динамики развития отношений между Китаем и США.