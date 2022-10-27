Вильнюс, , 12:58 — REGNUM Решение о допуске в Литву российской телеведущей Ксении Собчак может быть отменено, такая возможность предусмотрена. Об этом литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис сообщил 27 октября журналистам.

Ксения Собчак Иван Шилов © ИА REGNUM

Отвечая на вопрос о том, почему Собчак не входит в список нежелательных в стране лиц, он отметил, что её нет в чёрных списках Евросоюза, Великобритании и США. Однако при оценке угрозы для национальной безопасности от пребывания иностранного гражданина в Литве могут появиться соответствующие предпосылки.

«При возникновении такой ситуации лицо может быть внесено в список нежелательных и после пересечения границы», — отметил Ландсбергис.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября Собчак въехала на территорию Литвы по израильскому паспорту. Этот документ позволяет находиться в стране без визы. Литовские пограничники удостоверились, что Собчак не входит в список нежелательных иностранцев, после чего пропустили её через границу.

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