Вильнюс, 27 октября, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Решение о допуске в Литву российской телеведущей Ксении Собчак может быть отменено, такая возможность предусмотрена. Об этом литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис сообщил 27 октября журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Ксения Собчак

Отвечая на вопрос о том, почему Собчак не входит в список нежелательных в стране лиц, он отметил, что её нет в чёрных списках Евросоюза, Великобритании и США. Однако при оценке угрозы для национальной безопасности от пребывания иностранного гражданина в Литве могут появиться соответствующие предпосылки.

«При возникновении такой ситуации лицо может быть внесено в список нежелательных и после пересечения границы», — отметил Ландсбергис.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября Собчак въехала на территорию Литвы по израильскому паспорту. Этот документ позволяет находиться в стране без визы. Литовские пограничники удостоверились, что Собчак не входит в список нежелательных иностранцев, после чего пропустили её через границу.

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