Новокузнецк, Кемеровская область, , 13:04 — REGNUM Это только в СССР геополитика считалась лженаукой, которую клеймили за то, что ею пользовались в фашистской Германии, а для англосаксов — это весьма уважаемая и прикладная дисциплина, помогающая уже как полтора века им бороться за мировое лидерство. Такое мнение ИА REGNUM высказал новокузнецкий политолог Андрей Полухин, комментируя заявление бывшего сотрудника Белого дома о том, что президенту России Владимиру Путину удалось предотвратить план США лишить страну выхода к Черному и Средиземному морям.

Схватка России и Запада Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сами англосаксы — это власть моря (талассократия), находящаяся в вечной борьбе с властью суши (теллурократия). Последнюю наиболее олицетворяет Россия. Цель этой борьбы: максимально отрезать Россию от выходов к тёплым морям, незамерзающим портам. Даже придумали термин «кольцо анаконды», создание специальных территорий для отрезания России от теплых морей. Замечу, что мировая экономика до сих пор основана на океанических перевозках, которые имеют самую дешевую себестоимость. Поэтому вся эта стратегия содержит в себе небеспочвенное основание, — подчеркнул Полухин. — Развитие логики такой политики Запада мы наблюдем сейчас в событиях Северного Причерноморья, где огромное значение у Крыма, являющегося капитанским мостиком для Черного моря. С 2014 года Россия здесь действует на опережение, понимая всю глубину стратегических планов США и их союзников. Территорию бывш. УССР они хотели навсегда сделать антироссией, а Крым превратить в базу НАТО. Это обесценило бы наш Черноморский флот и выход к теплому морю тут стал бы условным. Кстати, наметившаяся дружба с Турцией (создание газового хаба) позволит России получить ещё надежное окно из Черного моря в Средиземное. По-хорошему, у Турции следовало бы попросить создания наших военно-морских баз на её территории, о которых ещё говорил Сталин после Второй мировой войны. Однако, это будет возможно только после выхода Турции из НАТО».

Он отметил также, что «если в состав России вернётся Одесса и Николаев, то тогда мы окончательно получим хорошую морскую логистику в этих краях, а для Запада это будет серьёзное поражение и концом его 200-летнего проекта по отторжению этих русских земель от России».

Как ранее сообщалось, с заявлением о том, что Владимиру Путину удалось предотвратить план США лишить страну выхода к Черному и Средиземному морям, выступил бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.