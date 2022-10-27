Кишинёв, 27 октября 2022, 12:50 — REGNUM Сотрудники полиции Кишинёва утром 27 октября снесли часть палаточного городка протестующих, разбитого возле здания генпрокуратуры Молдавии. Об этом сообщает пресс-служба партии «Шор».

Палаточный городок партии Шор возле генпрокуратуры Молдавии
Палаточный городок партии Шор возле генпрокуратуры Молдавии
partidulsor. md

«Это уже четвёртый силовой натиск полиции против протестующих за последние сутки. Также сегодня полиция задержала одного из протестующих», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители «ворвались» в городок и, не объясняя причин, стали забирать палатки и забрасывать в полицейские автомобили. Накануне вечером также были забраны 50 палаток под предлогом, что там никого не было.

В партии расценивают действия полиции как «запугивание» протестующих и объясняют это «страхом» президента Молдавии Майи Санду.

Напомним, изначально протестующие в Кишинёве разбили палаточный городок возле администрации президента. Он простоял там с 18 сентября по 16 октября, пока его не снесли правоохранители. Палатки возле генпрокуратуры были разбиты 23 октября.

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