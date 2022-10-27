Кишинёв, 27 октября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Кишинёва утром 27 октября снесли часть палаточного городка протестующих, разбитого возле здания генпрокуратуры Молдавии. Об этом сообщает пресс-служба партии «Шор».

partidulsor. md Палаточный городок партии Шор возле генпрокуратуры Молдавии

«Это уже четвёртый силовой натиск полиции против протестующих за последние сутки. Также сегодня полиция задержала одного из протестующих», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители «ворвались» в городок и, не объясняя причин, стали забирать палатки и забрасывать в полицейские автомобили. Накануне вечером также были забраны 50 палаток под предлогом, что там никого не было.

В партии расценивают действия полиции как «запугивание» протестующих и объясняют это «страхом» президента Молдавии Майи Санду.

Напомним, изначально протестующие в Кишинёве разбили палаточный городок возле администрации президента. Он простоял там с 18 сентября по 16 октября, пока его не снесли правоохранители. Палатки возле генпрокуратуры были разбиты 23 октября.