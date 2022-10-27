Иваново, , 12:51 — REGNUM Ивановская область оказалась в центре скандала после целой череды сообщений о проводимых на улицах «мобилизационных облав», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Повестка. Иван Шилов © ИА REGNUM

В социальных сетях и местных изданиях возмущённые местные жители рассказывают, что в последние дни молодых мужчин останавливают на улице, в общественных местах, например, в торговых центрах, и тут же выписывают повестки в военкоматы.

Так, по данным издания Ivanovonews, 27 октября сотрудники полиции останавливают мужчин на площади Пушкина, площади Революции, на остановках в центральной части города. Вместе с ними находятся представители военкомата, которые выписывают повестки.

Ситуацией уже заинтересовались на федеральном уровне. Так, «облавы» прокомментировал сенатор Андрей Клишас, который ранее уже выступал с критикой подобных методов мобилизации.

«Такие «методы» мобилизации противоречат закону, а организаторы таких мобилизационных мероприятий должны быть привлечены к ответственности», — написал он в своём телеграм-канале.

Прокомментировал скандал и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

«Похоже, Ивановская область и другие регионы решили повторить методы частичной мобилизации, которые ранее уже были признаны не то чтобы правильными и законными. Информация по этим «облавам» поступает из разных источников. Мне интересно: региональные власти вообще не следят за внутренней повесткой? Надеюсь, что соответствующие ответственные органы (в первую очередь, Военная прокуратура) в ближайшее время сделают выводы по таким проявлениям излишней усердности, граничащей с безграничной глупостью», — отметил он в телеграм-канале.

Между тем, сайт Объясняем. рф, запущенный правительством России, ранее выступил с разъяснениями по поводу заполнения повесток «на месте»: «Повестка должна быть оформлена заблаговременно, подписана военным комиссаром и заверена печатью военкомата».

Как сообщало ИА REGNUM, скандалы с «усилением» мер по мобилизации уже прогремели в ряде городов, в числе которых оказалась и столица России, где в начале октября повестки раздавали в метро.