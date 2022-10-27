Джакарта, , 12:48 — REGNUM Двое граждан Индонезии погибли в Саудовской Аравии в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает CNN Indonesia.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Автобус с паломниками попал в аварию 25 октября. Была получена информация, что в этой аварии погибли два гражданина Индонезии, а именно водитель и пассажир.

Кроме того, пострадали шесть человек. Один раненый находятся в больнице, а еще пятеро могут продолжить паломничества.

Как сообщало ИА REGNUM, у самолета Lion Air, следовавшего по маршруту Тангеранг-Палембанг, возникли проблемы с левым двигателем во время взлета.

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