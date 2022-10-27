Вашингтон, 27 октября, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Число нелегальных мигрантов, поселившихся в США после прихода к власти Джо Байдена, увеличилось на 1,8 млн человек, сообщает со ссылкой на данные занимающейся вопросами миграции организации The Washington Times.

Мигранты

Центр иммиграционных исследований сообщает, что в настоящее время в США насчитывается 47,9 млн иммигрантов — легальных и нелегальных. Это 14,6% от общей численности населения, и если тенденции сохранятся, к середине следующего года страна установит рекорд по наибольшей доле иммигрантов. Это превысит предыдущий максимум в 14,8%, установленный на рубеже 20-го века.

В общей сложности сейчас в США проживает примерно на 2,9 млн иммигрантов больше, чем в январе 2021 года, когда Байден был приведен к присяге. Среди них 1,8 миллиона нелегальных иммигрантов — население, превышающее 12 штатов, включая Западную Вирджинию, Гавайи, Нью-Гэмпшир и Мэн.

«Новые данные отражают продолжающийся кризис на границе, вызванный политикой администрации Байдена, которая побуждает так много нелегальных иммигрантов приезжать в страну», — сказал Стивен А. Камарота, ведущий исследователь нового исследования, которое опирается на данные из ежемесячный текущий опрос населения Бюро переписи населения.

Данные Министерства национальной безопасности показывают, что с тех пор, как Байден вступил в должность, границу пересекли более 4 млн нелегальных иммигрантов. В ведомстве утверждают, что ситуация на границе не катастрофическая, и отмечают, что многие из прибывших мигрантов отправляются назад.