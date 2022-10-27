Пенза, 27 октября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Пензенская область на 100% выполнила задание по частичной мобилизации. Об этом 27 октября заявил военный комиссар региона Андрей Сурков, отметив при этом, что о завершении частичной мобилизации указа президента РФ пока не было.

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«Частичная мобилизация вводится и прекращается указом президента, нашего верховного главнокомандующего. Когда документ будет подписан, тогда мы сможем говорить о завершении частичной мобилизации», — заключил военный комиссар Пензенской области.

Повестки пензенцам продолжат приходить. Это необходимо для уточнения личных данных, заверил Сурков.

Напомним, очередное подразделение полка военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, проводили 20 октября из Пензенской области к месту выполнения боевых задач.

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