Каир, 27 октября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Египта Мостафа Мадбули заявил о принятии ряда решений по поддержке населения в условиях глобального экономического кризиса. Об этом 27 октября сообщает Dostor со ссылкой на распространённое пресс-службой Мадбули заявление, сделанное по итогам заседания правительства Египта.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирак

Отмечается, что власти страны разработали пакет мер, которые вступят в силу в ноябре 2022 года. Помимо повышения заработной платы для госслужащих, власти планируют выделить 67 миллиардов фунтов (1$ = 19,5 фунтов) на социальные нужды.

По информации журналистов, эти средства пойдут на субсидирование закупок продуктов питания для беднейших слоёв населения, социальные выплаты и другие нужды.