Москва, 27 октября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Сегодня, 27 октября, президент России Владимир Путин выразил искренние соболезнования президенту Ирана Сейеду Эбрахиму Раиси в связи с трагическими последствиями террористического акта в Ширазе, сообщается на сайте Кремля.

Иран.ру Шираз, Иран

Президент РФ передал слова сочувствия и поддержки семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем раненым, а также подтвердил готовность России сотрудничать в борьбе с терроризмом.

«Трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей — в том числе детей и женщин — в стенах религиозной святыни», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября трое неизвестных преступников открыли огонь по людям, находившимся на территории мавзолея Шах-Черах в городе Шираз на юге Ирана. Погибли до 15 человек, 45 получили ранения.

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